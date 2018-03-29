Küresel ağ pazarının zayıf performansı nedeniyle maliyetleri azaltmaya karar veren Nokia, Finlandiya’da 353 çalışanıyla yollarını ayırıyor.

Şirket daha önce 425 çalışanı işten çıkarmayı planlıyordu ancak bu sayı azaltıldı.

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Küçülme planına göre, Nokia’nın ağ departmanından 283, şirketin lisanslama ve dijital sağlık işlerini de yürüten teknoloji departmanından ise 70 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

2016 yılında Alcatel-Lucent’i satın alan Nokia, küçülme hamlesiyle 1,5 milyar dolar tasarruf etmeyi planlıyor.

Şirketin Finlandiya’da 6.300, dünyada ise 102.800 çalışanı bulunuyor.

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