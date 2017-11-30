Norayr İşler: Altnın gram fiyatının 170 TL'yi görmesi sürpriz olmayacak

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, gram altında yaşanan yükselişin devam edeceğini belirtti. Altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan İşler, gram altının yıl başından bu yana yüzde 25’in üzerinde değer kazanarak, belirli periyotlar içerisinde TL bazında rekorlar kırdığını hatırlattı.

İŞTE ALTIN FİYATLARI!

Altının gram fiyatının 165-166 TL civarına çıktığını aktaran İşler, "Bugün piyasaya bakıldığında dolar/TL’nin 3,90- 4 TL aralığında bir seyir için yön bulmaya çalıştığını görüyoruz. Böyle bir durumda, bugün itibarıyla 1,283-1,284 bandında yatay bir seyir izleyen ons altının 1,280-1,295 bandında işlem göreceği varsayımıyla gram altının 165-167 TL, hatta altının gramının 170 TL’yi görmesi çok sürpriz olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"ALTIN VE DOLARDAKİ YÜKSELMENİN SUNİ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

İşler, altının ülke içinde beklemede olduğuna işaret ederek, "TÜİK’in bugün açıkladığı dış ticaret verilerine bakıldığında Ocak-Ekim döneminde 15 milyar dolarlık altın ithalatı yapıldı. Altın ve mücevher ihracat rakamı bu verilerin altında olduğuna göre, bu rakamın önemli bir kısmının ülkemizde kaldığını söyleyebiliriz" bilgilerini verdi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), rezervlerinde son dönemde altın miktarına ağırlık verdiğini belirten İşler, geri kalan kısmın ise halk tarafından güvenli liman olarak görülen altına yapılan yatırımdan kaynaklandığını ifade etti.



Amerika’da ekonomi ayağında her ne kadar olumlu işaretler gelse de dünyada jeopolitik ve siyasi risklerin azalmadığına dikkati çeken İşler, şunları kaydetti:

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

"Kuzey Kore’nin dün yeniden füze denemesi yapması, yakın coğrafyamızdaki karışıklıklar altına olan ilgiyi her zaman canlı tutuyor, ülke paralarına olan güvensizlikler nedeniyle kurumsal ve bireysel yatırımcılar, tercihlerini yine altından yana kullanıyor.



Ülkemizde altın ve dolarda son haftalarda görülen yükselmenin normal olmadığını, suni olduğunu ve kısa süre sonra normal seyrine döneceğine inanıyorum. Dalgalı hareket, psikolojik sebeplerden kaynaklanıyor ve ABD’de başlayan davanın bu anlamda fazlaca köpürtülerek, piyasaların ve oyuncuların manipüle edildiğini düşünüyorum. Bu anlamda, medyamız ve kamuoyu da bu davaya ederinden fazla değer yükleyerek, ister istemez bu olumsuz tabloya ve dalgalı seyre katkı sunuyor."





Norayr İşler

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