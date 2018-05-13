Norrby IF - Degerfors maçı ne zaman?

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Norrby IF, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Degerfors takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 8 puanlı Norrby IF 7. sırada bulunuyor, Degerfors 7 puana sahip ve 12. sırada. Norrby IF son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Degerfors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 615 kodlu maçı oynayanlar; Norrby IF galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Degerfors galibiyet oranı 2.70. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Norrby IF son hafta oynanan Atvidaberg maçında 0-1 kazandı.

Degerfors ise Syrianska FC maçında 3-1 kazandı.

Norrby IF, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Degerfors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Degerfors, 3 gol atarken 5 gol yedi.