Norrby IF - Helsingborg maçı istatistikleri

İsveç Superettan maçında Norrby IF ile Helsingborg, 24 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 9 puanlı Norrby IF 12. sırada bulunuyor, Helsingborg 14 puana sahip ve 4. sırada. Norrby IF son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Helsingborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 547 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Norrby IF kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 3.30, Helsingborg sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Norrby IF son haftadaki Atvidaberg müsabasında 0-1 kazandı.

Helsingborg, Östers karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Norrby IF, 4 gol attı ve 8 gol yedi.

Helsingborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Helsingborg, 7 gol atarken 3 gol yedi.