Norrby IF - Landskrona maçı heyecanı

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Norrby IF, 24 Haziran 2018 Pazar günü Landskrona takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Norrby IF 15 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Landskrona 13 puanda ve 12. sırada. Norrby IF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Landskrona, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 207 kodlu maçı oynayanlar; Norrby IF galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Landskrona galibiyet oranı 2.40. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Norrby IF son haftadaki Husqvarna FF müsabasında 5-1 yenildi.

Landskrona ise Östers maçında 1-3 yenildi.

Norrby IF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Norrby IF, kendi sahasında 6 gol attı, 9 gol yedi.

Landskrona, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Landskrona, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.