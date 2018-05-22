Norrköping - Sundsvall maçı heyecanı

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Norrköping, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü Sundsvall takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 19 puanlı Norrköping 3. sırada bulunuyor, Sundsvall 12 puana sahip ve 10. sırada. Norrköping son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sundsvall son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 441 kodlu maçı oynayanlar; Norrköping galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.00, Sundsvall galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Norrköping son haftadaki Elfsborg müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Sundsvall ise Göteborg karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Norrköping, 11 gol attı ve 6 gol yedi.

Sundsvall, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sundsvall, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.