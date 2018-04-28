Norrköping - Trelleborg karşılaşma önü

İsveç Allsvenskan maçında Norrköping ile Trelleborg, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 10 puanlı Norrköping 3. sırada bulunuyor, Trelleborg 1 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Norrköping, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Trelleborg, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 584 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Norrköping kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Trelleborg sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Norrköping önceki hafta Göteborg mücadelesinde 3-0 yenildi.

Trelleborg, Elfsborg karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Norrköping, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Norrköping, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

Trelleborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Trelleborg, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.