Norrköping - Trelleborg karşılaşma önü

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Norrköping, 29 Nisan 2018 Pazar günü Trelleborg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. 10 puanlı Norrköping 3. sırada bulunuyor, Trelleborg 1 puana sahip ve 16. sırada. Norrköping, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Trelleborg, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 584 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Norrköping kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Trelleborg sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Norrköping önceki hafta Göteborg mücadelesinde 3-0 yenildi.

Trelleborg ise Elfsborg karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Norrköping, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Norrköping, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

Trelleborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trelleborg, 1 gol atarken 2 gol yedi.