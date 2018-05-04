Northampton Town - Oldham Athletic maç önü

Northampton Town ve Oldham Athletic, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Northampton Town 46 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Oldham Athletic 49 puanda ve 20. sırada. Northampton Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Oldham Athletic son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 373 kodlu maçı oynayanlar; Northampton Town galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.10, Oldham Athletic galibiyet oranı 1.70. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Northampton Town önceki hafta Gillingham mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Oldham Athletic ise AFC Wimbledon maçında 0-0 berabere kaldı.

Northampton Town, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 33 gol yedi.

Oldham Athletic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oldham Athletic, 25 gol atarken 40 gol yedi.