Norveç Kralı'nın eski damadı Kevin Spacey'yi testislerine dokunmakla suçladı

Norveç Kralı'nın eski damadı Ari Behn, ünlü oyuncu Kevin Spacey'yi, bir Nober Barış Ödülü konserinden sonra kendisine uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçladı.
Radyo Kanalı P4'e konuşan Ari Behn, olayın Spacey'nin ev sahipliğinde 2007'de düzenlenen konserin ardından yaşandığını anlattı.
Geçen yıla dek Norveç Kralı Harald'ın kızı Martha Louise ile evli kalan Behn "Ben cömert bir insanım, ama bu olan düşündüğümden biraz fazlasıydı" dedi.
Spacey bir dizi erkek tarafından cinsel tacizle suçlanış ve ünlü Netflix dizisi House of Cards'ın oyuncu kadrosundan çıkartılmıştı.
Spacey'nin sözcüsü geçen ay, aktörün "gereken değerlendirme ve tedavi için zaman ayırdığını" söylemişti.
Olayı anlatan "Harika bir sohbetimiz oldu. Sonra hemen yanıma oturu. Beş dakika sonra 'dışarı çıkıp sigara içelim' dedi. Sonra elini masanın altından sokup testislerimi kavradı" diye konuştu.
Behn ise Spacey'yi "Hmm..Belki sonra" diyerek uzaklaştırdığını söyledi ve "O zamanlar saçlarım siyahtı, 10 yıl daha ufaktım ve tam da tipiydim" diye de ekledi.
Geçen ay da Spacey'nin bir dönem sanat direktörlüğünü yaptığı Old Vic Tiyatrosu, Spacey hakkında 20 uygunsuz davranış şikayeti aldıklarını açıklamıştı.
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