Norveç Varlık Fonu 1 trilyon dolar değere ulaştı

Norveç Varlık Fonu, fon yöneticilerinin bugün yaptığı resmi açıklamada 1 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını duyurdu. Finans kaynaklarında geçen hafta 1 trilyon dolar sınırını aştığı söylenen ve bir ilki gerçekleştirdiğine vurgu yapılan dünyanın en büyük varlık fonu olma özelliğine sahip.

Fonu yöneten Norges Bank, wesb sitesinde böyle bir gelişimi beklemediklerini belirtti ve şu öyle dedi:

Mayıs 1996'da ilk petrol gelirinin fona transferi yapıldığında kimse 1 trilyon dolara ulaşacağını tahmin etmemişti. Bu bir kilometre taşı ve fonun piyasa değerinin büyümesi baş döndürü Yngve Slyngstad | Norges Bank Yatırım Yönetimi CEO

Banka, dünyanın başlıca para birimlerinin, güçlü hisse senedi piyasalarıyla birlikte 2017 yılında ABD doları karşısında yükselmesinin fondaki değer artışında etkili olduğuna vurgu yaptı.

KARA GÜNLER VE GELECEK NESİLLER İÇİN KURULMUŞTU

1990 yılında, petrol ve doğalgaz gelirlerinden gelecek nesiller için tasarruf yaratmak ve kötü günlerde değerlendirmek amacıyla kurulan 1 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı. Norveç'ın varlık fonu büyüklüğü ülkenin gayrı safi yurt içi hasılasının 2.5 katı kadar.

Dünyanın en büyük fonunun 77 ülkede tam 8 bin 985 şirkette yatırımı bulunuyor. Dünya genelinde yatırım yaptığı şirketlerin yüzde 1.3’ü, Avrupa’da yatım yaptığı şirketlerin ise yüzde 2.3’ü halka açık şirketlerden oluşuyor.

Fonun yatırımlarının yüzde 65.1’i hisse senetlerinden oluşurken, yüzde 32.4’ü sabit getirili yatırımlar, yüzde 2.5’i ise halka açık olmayan gayrimenkul yatırımlarından geliyor.

Norges Bank, ağustos ayında yaptığı açıklamayla Nestle, Novartis ve Çinli Tencent'in fonun 2. çeyrekteki büyümesine en yüksek katkıyı yaptığını belirtmişti.

TÜRKİYE'DE 48 ŞİRKETTE 1 MİLYAR DOLAR YATIRIMI VAR

Norveç Fonu’nun Türkiye’de 2016 sonu verileri itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolar yatırımı bulunuyor. Fon, 2016 sonu itibarıyla Türkiye’deki 48 şirketin hisse senedine yatırım yaptı. Norveç Varlık Fonu’nun yatırım portföyünde, TÜPRAŞ, Enka İnşaat, Petkim, Ereğli Demir ve Çelik, Garanti Bankası, Pınar Süt şirketleri de yer aldı.

Fonun söz konusu 5 şirketteki ortaklık hisse değeri 112 milyon 112 bin dolar olarak kayda geçti. Fonun yatırımları arasında en büyük pay ise Garanti Bankası’nın. Bankanın yüzde 1.23 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankaya toplam yatırımı 112 milyon 63 bin doları buldu.

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