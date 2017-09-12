Norveç Varlık Fonu 1 trilyon dolar oldu

Dünyanın en büyük varlık fonunun sahibi olan Norveç, küresel piyasalardaki yukarı ivme ve değer kazanan euro sayesinde tarihinde bir ilke imza attı.

1990 yılında, petrol ve doğalgaz gelirlerinden gelecek nesiller için tasarruf yaratmak amacıyla kurulan 1 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı. Norveç'ın varlık fonu büyüklüğü ülkenin gayrı safi yurt içi hasılasının 2.5 katı kadar.

Özellikle yaptığı yatırımların çeşitliliği diğer ülke fonlarından ayrışan fonun hızla büyüyor. Ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerde hisse senedi, tahvil ve emlak piyasalarında yatırım yapan fonun büyüklüğü 2016 sonunda 900 milyar dolar olmuştu.

Dünyanın en büyük fonunun 77 ülkede tam 8 bin 985 şirkette yatırımı bulunuyor. Dünya genelinde yatırım yaptığı şirketlerin yüzde 1.3’ü, Avrupa’da yatım yaptığı şirketlerin ise yüzde 2.3’ü halka açık şirketlerden oluşuyor.

Fonun yatırımlarının yüzde 65.1’i hisse senetlerinden oluşurken, yüzde 32.4’ü sabit getirili yatırımlar, yüzde 2.5’i ise halka açık olmayan gayrimenkul yatırımlarından oluşuyor.

TÜRKİYE'DE 48 ŞİRKETTE 1 MİLYAR DOLAR YATIRIMI VAR

Norveç Fonu’nun Türkiye’de 2016 sonu verileri itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolar yatırımı bulunuyor. Fon, 2016 sonu itibarıyla Türkiye’deki 48 şirketin hisse senedine yatırım yaptı. Norveç Varlık Fonu’nun yatırım portföyünde, TÜPRAŞ, Enka İnşaat, Petkim, Ereğli Demir ve Çelik, Garanti Bankası, Pınar Süt şirketleri de yer aldı.

Fonun söz konusu 5 şirketteki ortaklık hisse değeri 112 milyon 112 bin dolar olarak kayda geçti. Fonun yatırımları arasında en büyük pay ise Garanti Bankası’nın. Bankanın yüzde 1.23 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankaya toplam yatırımı 112 milyon 63 bin doları buldu.

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Varlık fonu