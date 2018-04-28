Norwich City - Leeds United maçı öncesi rakamlar

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Norwich City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Leeds United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 57 puanlı Norwich City 13. sırada bulunuyor, Leeds United 57 puana sahip ve 12. sırada. Norwich City, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Leeds United, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 300 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Norwich City kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Leeds United sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Norwich City son haftadaki Derby County müsabasında 3-0 kazandı.

Leeds United ise Rotherham United karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Norwich City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Norwich City, kendi sahasında 23 gol attı, 24 gol yedi.

Leeds United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leeds United, 26 gol atarken 35 gol yedi.