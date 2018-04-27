Norwich City - Leeds United maçı öncesi rakamlar

Norwich City ve Leeds United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 57 puanlı Norwich City 13. sırada bulunuyor, Leeds United 57 puana sahip ve 12. sırada. Norwich City, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Leeds United, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 300. İddaa'da Norwich City kazanır 1.65, berabere biter 3.40, Leeds United kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Norwich City son hafta oynanan Derby County maçında 3-0 kazandı.

Leeds United ise Rotherham United maçında 3-0 kazandı.

Norwich City, evinde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 24 gol yedi.

Leeds United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leeds United, 26 gol atarken 35 gol yedi.