HT Magazin'de yer alan habere göre, Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde ‘Gülmek için Yaratılmış’, ‘Mektubumu Buldun mu?’, ‘İnleyen Nağmeler’ gibi unutulmaz şarkıları yorumlayan ve ayakta alkışlanan sanatçı konser sonunda üç kez bis yaptı.





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