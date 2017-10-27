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Notaların otizmli dahisi Rabia Aytek

27 Ekim 2017 Cuma, 13:06:01 Güncelleme: 13:14:31

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimi alan otizmli Rabia Aytek 21 enstrüman çalabiliyor!

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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda 4 sene batı müziği eğitimi alan 21 yaşındaki otizmli Rabia Aytek, yaşı sayısında enstrüman çalabiliyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik bölümünden mezun olan Rabia hem gitar, keman, piyano, kanun, klarnet, bağlama, çello, vurmalı çalgılar gibi enstrümanlar çalıp hem de şarkı söyleyebiliyor.

ÖSYM, 2015 yılında kolunda unuttuğu saatiyle sınava giren Otizmli Rabia’nın sınavını iptal etmişti. 2016 YGS’de barajı geçen Rabia tüm engellilerin sesi olmak istiyor.

Şimdilerde Türk Müziği Devlet Konervatuvarı'na yerleşmeye çalışan notaların otizmli dahisi, müzik öğretmeni olmak ve kendi gibi öğrenciler yetiştirmek istiyor.

 

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