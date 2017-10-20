Noterde işlerini halletmek isteyen vatandaşlar ve acil sağlık durumlarında ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar merakla "Noter Cumartesi günü açık mı?" ve "Eczaneler Cumartesi günü açık mı?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki Noter Cumartesi günü açık mı? Eczaneler Cumartesi günü açık mı? İşte detaylar...
CUMARTESİ GÜNÜ NOTER AÇIK MI?
Özellikle çalıştığı için hafta içi izin alamayan ve notere gidemeyen vatandaşların büyük merakla araştırdığı noterlerin çalışma saati, işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumartesi günü noter açık mı? diye soran vatandaşlar, işlerini tamamlamak için Cumartesi günü notere gidip gidemeyeceğini merak ediyor.
Noterler, haftasonları kapalı olduklarından dolayı hizmet verememektedir. Yurt genelinde ntoerler hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aynı zamanda 12:30'da öğle arası başlamakta ve 13:30'da sona ermektedir.
Cumartesi ve Pazar günleri noterler hizmet verememektedir.
CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Acil sağlık durumlarında ve özellikle birdenbire ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle ilaç temin etmek isteyen vatandaşların ilk uğrak noktası olan eczanelerin de haftasonu çalışıp çalışmadığı merak edilen konular arasında.
Hesapta olmayan bir hastalığa yakalanma durumunda eczaneden ilaç almak isteyen vatandaşlar, "Cumartesi günü eczane açık mı?" diye araştırıyor.
Eczaneler, haftasonları nöbetleşme sistemiyle çalışmaktadır. Bu nedenle alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Her ilçede belirli sayıda nöbetçi eczane açık durumda olur ve 24 saat boyunca ilaç temin edinebilir.
Size en yakın nöbetçi eczaneyi görüntülemek için bulunduğunuz şehre ait sağlık merkezinin internet sitesine girmeniz yeterli olacaktır. Girdiğiniz internet sitesinde ilçe bilgisi seçerek o gün hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu öğrenebilir ve adreslerini görüntüleyebilirsiniz.
İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI
ANKARA NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI
İZMİR NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI
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