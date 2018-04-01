İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostil) verilen belgelerin elektronik ortamda ilgililere ulaştırılmasına PTT AŞ aracılık edecek.
PTT AŞ tarafından gerçekleştirilecek işlemler, "kişisel verilerin korunması" kaydıyla yapılacak.
Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca denkliği onaylanan nüfus cüzdanı örneği, isim denkliği, noter senetleri, vekaletname gibi resmi belgeler, noter ya da ilgili makamın onayına gerek olmadan başka ülkelerde her türlü işlemde kullanılabilecek.
- Onaylanan linkler vatandaşla paylaşılacak
PTT AŞ tarafından kurulacak platformda, elektronik olarak tek noktadan söz konusu işlemler yapılabileceği için Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca ayrı bir birim oluşturulmasına gerek kalmayacak.
Kurum tarafından elektronik imza doğrulaması esas alınarak "e-apostil"in oluşturulmasının ardından işlemleri tamamlanan belgeler ve onaylanan linkler, sistem üzerinden vatandaşla paylaşılacak.
PTT AŞ, bu süreçte ilgili kurumlardan gelen belgeyi doğrulamaya değil, e-apostil şerhli belgenin uluslararası dolaşıma çıkmasına aracılık edecek.
- e-apostil birçok belgeyi kapsayacak
Vatandaşlar, e-apostil ile İçişleri Bakanlığınca onaylanan nüfus kayıt örneği, isim denklik belgesi, öğrenci belgesi, noter senetleri, vekaletname, muvafakat ile Adalet Bakanlığınca onaylanan adli sicil belgesi, temyiz belgesi, mahkeme kararları, boşanma ilamı gibi belgelere PTT AŞ Elektronik Apostil Platformu'ndan talep yaparak ulaşabilecek.
Uygulamayla bürokratik işlemler azalacak, süreçler hızlı ve etkin yürütülecek. Talep alma ve yerine getirme süreçlerinin tamamının çevrim içi yapılacağı sistem, uluslararası dolaşıma giren belgelerin imza veri tabanlarıyla eşleştirilip orijinalliklerinin kolayca doğrulanmasına imkan tanıyacak.
Söz konusu sistemle fiziksel apostile oranla maliyetlerin düşmesi, güvenli elektronik iletişim kanalıyla sahteciliğin sona ermesi ve çevreci teknolojilere katkı sağlanması hedefleniyor.
Apostil hizmeti için noterlerden bir sayfa diploma için 112 lira, 3 sayfa not dökümü için 505 lira denklik ücreti talep ediliyor.
PTT AŞ tarafından 1 Ocak 2019'da uygulamaya konulacak platform, söz konusu onay şerhinin elektronik ortamda alınmasına imkan sağlayacağı için özellikle yurt dışında yaşayan kişilerin, Türkiye'ye gelmelerine ya da bir yakınlarına vekalet vermelerine gerek kalmayacak.
Sistemle ilgili altyapı analizlerinin ardından PTT AŞ tarafından sunulacak hizmetlerle ilgili ücretler netleşecek.
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