Notodden - Asane maçı öncesi rakamlar

Notodden ve Asane, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 13 puanlı Notodden 6. sırada bulunuyor, Asane 14 puana sahip ve 5. sırada. Notodden, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Asane, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 298 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Notodden kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.40, Asane sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Notodden son haftadaki Asane müsabasında 2-1 kazandı.

Asane ise Notodden karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Notodden, 5 gol attı ve 7 gol yedi.

Asane, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Asane 5 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.