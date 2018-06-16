Notodden - Kongsvinger rakamlar

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Notodden, 17 Haziran 2018 Pazar günü Kongsvinger takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Notodden 17 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Kongsvinger 16 puanda ve 10. sırada. Notodden, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kongsvinger son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 259. İddaa'da Notodden kazanır 2.10, berabere biter 3.20, Kongsvinger kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Notodden son hafta oynanan Kongsvinger maçında 2-0 kazandı.

Kongsvinger, Notodden karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Notodden, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 7 gol yedi.

Kongsvinger, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kongsvinger 8 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.