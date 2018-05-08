Notodden - Odd Grenland karşılaşma önü

Notodden ve Odd Grenland, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Norveç NM Kupası 3.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Notodden son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Odd Grenland, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 469 kodlu maçı oynayanlar; Notodden galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Odd Grenland galibiyet oranı 0.00.

Notodden son hafta oynanan Odd Grenland maçında 0-4 yenildi.

Odd Grenland, Notodden karşılaşmaında 0-4 kazandı.