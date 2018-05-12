Notodden - Tromsdalen maçı öncesi rakamlar

Norveç 1.Lig maçında Notodden ile Tromsdalen, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 10 puanlı Notodden 5. sırada bulunuyor, Tromsdalen 3 puana sahip ve 16. sırada. Notodden son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Tromsdalen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 514 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Notodden kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tromsdalen sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Notodden önceki hafta Start Kristiansand mücadelesinde 2-1 kazandı.

Tromsdalen, Alta karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Notodden, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Notodden, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Tromsdalen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tromsdalen, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.