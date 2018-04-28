Nottingham Forest - Bristol City düellosu

Nottingham Forest ve Bristol City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Nottingham Forest 52 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Bristol City 66 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Nottingham Forest, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bristol City son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 301. İddaa'da Nottingham Forest kazanır 2.40, berabere biter 3.20, Bristol City kazanır 2.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Nottingham Forest önceki hafta Ipswich Town mücadelesinde 3-0 kazandı.

Bristol City, Birmingham City karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Nottingham Forest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Nottingham Forest, kendi sahasında 25 gol attı, 27 gol yedi.

Bristol City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Bristol City, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.