Nottingham Forest - Bristol City düellosu

İngiltere Championship maçında Nottingham Forest ile Bristol City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Nottingham Forest 52 puanla 17. sırada, Bristol City 66 puanla 10. sırada bulunuyor. Nottingham Forest son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Bristol City son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 301 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nottingham Forest kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Bristol City sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Nottingham Forest son hafta oynanan Ipswich Town maçında 3-0 kazandı.

Bristol City ise Birmingham City maçında 0-1 yenildi.

Nottingham Forest, evinde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 27 gol yedi.

Bristol City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bristol City, 26 gol atarken 30 gol yedi.