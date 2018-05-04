Notts County - Luton Town sahaya çıkıyor

İngiltere 2.Lig maçında Notts County ile Luton Town, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Notts County 76 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Luton Town 87 puanda ve 2. sırada. Notts County, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Luton Town son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 308 kodlu maçı oynayanlar; Notts County galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Luton Town galibiyet oranı 2.00. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Notts County önceki hafta Cambridge United mücadelesinde 4-0 yenildi.

Luton Town ise Portsmouth karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Notts County, evinde 14 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 43 gol atıp 19 gol yedi.

Luton Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 10 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Luton Town, deplasmanda 32 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.