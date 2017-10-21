Nouma: ''Nerede Galatasaray'ın imajı?''

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Pascal Nouma, Türkiye'de yabancı sınırlaması ve geçen hafta 11 yabancı ile sahaya çıkan Galatasaray hakkında konuşarak, "Yabancı oyuncu istemiyorum değil tabii ki istiyorum ama 11 kişilik kadronun tamamı yabancı olmasın. Nerede Galatasaray'ın imajı" dedi.



Bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş olan Fransız oyuncu Pascal Nouma, bir alışveriş merkezinde düzenlenen oyun turnuvasına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Nouma, ligin 9. haftasında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuşarak, "Belki 16 belki 17 sene önce futbolu bıraktım ama maç Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe orada iyi oynuyor. Galatasaray da çok iyi oynuyor. Bence 0-0 biter. Bence bu sene şampiyon Beşiktaş olur. Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi oynuyorlar" ifadelerini kullandı.



"FATİH TERİM KRAL"

Geçen sene ağır eleştiriler alan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un bu sene çok iyi işler yaptığını söyleyen Nouma, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevini istediğini ifade ederek, "Şimdi değil ama inşallah istiyorum. İstiyorum ama yüzde yüz olacak diye bir şey yok. Bu sene bence en iyi yabancı teknik direktör olan Lucescu geldi. Türkiye'deki en güzel yabancı teknik direktör kim? Lucescu. Bence Lucescu ve Fatih Terim çok iyi hoca. Fatih Terim kral" diye konuştu.





"NEREDE GALATASARAY'IN İMAJI"

Nouma, Türkiye'de son günlerde çok konuşulan yabancı sınırlaması hakkında konuşarak, şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye'de sorun, çok yabancı olması. Kadroda 5 yabancı olabilir ama 11 yabancı çok fazla. Ben yabancıyım ama Türk'üm. Şimdi Galatasaray'da 11 kişilik kadroda 11'i de yabancı. Bu şekilde zor Türkler paf takımda 5 maç yedek oturuyorlar sonra milli takıma gidiyorlar. Yabancı oyuncu istemiyorum değil tabii ki istiyorum ama 11 kişilik kadronun tamamı yabancı olmasın. Çok yabancı oyuncu var. Nerede Galatasaray'ın imajı."

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Pascal Nouma