Novak Djokovic hata yapmadı

Kortta sezonun 2. Grand Slam Tenis Turnuvası Roland Garros’da heyecan devam ediyor... Paris’teki dev organizasyonda eski günlerine dönüş mücadelesi veren dünya eski 1 numarası Novak Djokovic, 4. turda İspanyol raket Fernando Verdasco ile oynadı.

Karşılaşmadan 6-3, 6-4 ve 6-2’lik setlerle galip ayrılan Sırp tenisçi, çeyrek finale yükseldi. Nole bu turda David Goffin’i 4 sette yıkarak büyük sürpriz yapan Marco Cecchinato ile eşleşti.

ZVEREV İLK KEZ

2 numara Alexander Zverev, 4. turda Karen Khachanov karşısında zorlanmadı. Alman tenisçi, rus rakibini 4-6, 7-6, 2,6, 6-3, 6-3’lük setlerle geçerek kariyerinin ilk Grand Slam çeyrek finaline ulaştı. Zverev, bu turda daha önce set bile alamadığı Kei Nishikori’i 6-2, 6-0, 5-7, 6-4 ile deviren 7 numara Dominic Thiem ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise Caroline Wozniacki’nin 4. turda Daria Kasatkina karşısında setlerde 1-0 geride olduğu maç, havanın kararması nedeniyle sarktı. Madison Keys ve Yulia Putintseva, rakiplerini geçip çeyrek finalde buluştu. Sloane Stephens de Anett Kontaveit’i 6-0 ve 6-2 ile eleyip turladı.