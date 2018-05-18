Novara - Entella rakamlar

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Novara, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Entella takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Novara 44 puanla 19. sırada, Entella 41 puanla 20. sırada bulunuyor. Novara son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Entella, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 148. İddaa'da Novara kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Entella kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Novara önceki hafta Carpi mücadelesinde 2-0 yenildi.

Entella ise Cittadella maçında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Novara, 20 gol attı ve 27 gol yedi.

Entella, dış sahada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Entella 14 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.