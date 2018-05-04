Novara - Pescara sahaya çıkıyor

Novara ve Pescara, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Novara 42 puanla 17. sırada, Pescara 46 puanla 14. sırada bulunuyor. Novara, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Pescara, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 275 kodlu maçı oynayanlar; Novara galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, Pescara galibiyet oranı 3.30. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Novara son hafta oynanan Pescara maçında 4-2 yenildi.

Pescara, Novara karşılaşmaında 4-2 kazandı.

Novara, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Novara, kendi sahasında 19 gol attı, 26 gol yedi.

Pescara ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pescara, 19 gol atarken 32 gol yedi.