Novartis Türkiye'de üst düzey atama

2012 yılından beri Sandoz’un Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi İletişim Müdürlüğü görevini yürüten Nilüfer Gürpınar Güner, 1 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Novartis İlaç Türkiye ve Ülke Kurumsal İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü olarak atandı. Nilüfer Gürpınar Güner, iletişim ve hasta ilişkileri yönetiminden sorumlu olacak ve ayrıca Novartis Grup firmalarının ülke düzeyinde iletişim faaliyetlerini yürütecek.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olan Nilüfer Gürpınar Güner, iş hayatına 1998 yılında The Royal Bank of Scotland’da (RBS) başladı. RBS’de çalıştığı 14 yıl boyunca bölge sorumluluğu da dahil olmak üzere pazarlama ve kurumsal iletişim yönetim görevlerinde bulunan Nilüfer Gürpınar, 2012 yılından bu yana Sandoz Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi İletişim Müdürü olarak görev yapmaktaydı.