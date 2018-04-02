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Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini artık tek bir noktadan (Nüfus Müdürlüğü) alabiliyor. Nüfus Müdürlüğü'nden randevu nasıl alınır? Yeni kimlik, ehliyet ve pasaport için randevu nasıl alınır? İşte detaylı anlatım...