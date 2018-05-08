Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin, muhtarlıklarda askıya çıkmasının ardından adres değişikliğinin 12 Mayıs Cumartesi günü son buluyor olması, nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar oluşturdu. Kısa süre önce Nüfus Müdürlüklerinden alınmaya başlanan sürücü belgesi ve pasaportların oluşturduğu yoğunluğa, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilmek için adres ve geçici adres değişikliği yapacak olan vatandaşlar da eklenince, Antalya'nın Kepez'den sonra en çok nüfus barındıran Muratpaşa ilçesinin nüfus müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu. Kurumun öğle paydosunda dahi kapıdan ayrılmayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İŞLEM SAYISI 3 KATINA ÇIKTI
Hınca hınç dolan nüfus müdürlüğü binası içerisinde, vatandaşlar ellerinde adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz faturası ve kira sözleşmesi gibi belgelerden birisini getirerek uzun süre sırasının gelmesini bekledi. Yemek paydosunun bitmesinin ardından kapıların açılmasıyla birlikte dışarıdaki yoğunluk içeriye taşındı. Daha önce günlük ortalama 500 işlem yapan müdürlük, günde bin 100 işlem yapar hale geldi.
"İÇERİDE İNSANLAR KARINCA GİBİ"
İHA'nın haberine göre; Nüfus müdürlüğünün seçimden dolayı oldukça yoğunluk olduğunu dile getiren bir vatandaş, "İçeride insanlar karınca gibi, ilk defa böyle görüyorum" görüşünde bulunurken, aşırı yoğunluğun sistemlerde sıkıntıya yol açtığını belirten vatandaşlardan Bülent Geray da, randevu ve sıra fişi almakta sıkıntı çektiklerini söyledi. Adres değişikliği için gelen bir başka vatandaş Hüseyin Savcun ise sabah 08.00 kuyruğa girdiğini belirterek, "Geldiğimde 300 kişi vardı 20 kişi kaldı ama akşam oldu" dedi.
Öte yandan, ilk 2 gün aşırı yoğunluktan dolayı sistemsel sorunlar yaşandığı ve kayıt işlemlerinde bazı aksaklıklar meydana geldiği, ancak şuanda ise adres değişim işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.