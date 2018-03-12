Sanatçı Nükhet Duru, 'Beni Nükhet Duru Sanıyorlar' adlı kabaresinin Anadolu turnesinde, ilk olarak Kayseri’de sahneye çıktı.

DHA'nın haberine göre, Nükhet Duru, gösteri öncesi, Hülya Avşar’ın "Erkek çalışsın, kadın evinde çocuk baksın, yemek yapsın. Erkek egemenliği bana güzel geliyor" sözlerini değerlendirirken,"Ben öyle düşünmüyorum. Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm. Hülya Avşar böyle düşünüyor olabilir, canı sağ olsun ama birçok kadın böyle düşünmüyor açıklamalarında bulundu.

Nükhet Duru, Kayseri’ye gelir gelmez mantı yediğini belirterek : ‘Pastırma aldım, sucuk, öyle şeyler. Caddeler çok güzel, çok geniş. Sadece biraz sakin buldum, nerede bu insanlar? Çok az insan gördüm, çok uslu çocuk onlar, oturup televizyon izliyorlar herhalde’ ifadelerini kullandı.

Kabare gösterisi ile ilgili ise Duru : ‘Seyirciyle biraz interaktif, anılarımdan bahsediyorum, onlara soruyorum, onlar bana bazen soruyor, bazen sormuyor ve dinliyor. Küçük bir masalı şarkılarla süslüyoruz’ dedi.