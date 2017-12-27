Cadde’de yer alan habere göre, Nükhet Duru, yılbaşı öncesi alışveriş yapmaya geldiğini dile getirdi.



Duru, "Yılbaşı akşamı için eşe dosta hediye almaya geldim. Bu sene benim için hiç fena geçmedi. Yılbaşında İstanbul’da bir mekanda sahne alacağım. Her zaman olduğu gibi yeni yıla sahnede gireceğim" dedi.

Nükhet Duru