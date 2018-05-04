HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon yaratan Wings for Life Vakfı’na aktarılacak koşuyla ilgili, “Gelin siz de omurilik felçi için yapılan araştırmalara destek olun” çağrısında bulundu.

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