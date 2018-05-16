Nükleer anlaşmanın kaderi birkaç hafta içinde belli olacak!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupalı büyük devletlerle 2015 tarihli nükleer anlaşmanın devamı konusunda dün yapılan görüşmelerde iyi bir başlangıç yaşandığını ancak pek çok şeyin, gelecek birkaç hafta içindeki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği dış politika temsilcisiyle dün yaptığı bir buçuk saatlik görüşmeden sonra gazetecilerle konuşan Zarif, "Doğru yoldayız... Pek çok şey önümüzdeki haftalarda neler yapabileceğimize bağlı olacak" dedi.

Atılması gereken adımlar konusunda bir uzlaşmaya vardıklarını söyleyen Zarif, ABD'nin İran merkez bankası başkanına karşı aldığı yaptırım kararının, diğer Amerikan yaptırımları gibi hukuki olmadığını söyledi.

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