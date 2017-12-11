Nükleer savaş 'bir öfke nöbeti uzaklıkta'

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Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya (ICAN) örgütünün lideri Beatrice Fihn, ödül töreninde yaptığı konuşmada nükleer savaş uyarısı yaptı.

Fihn, Norveç'in başkenti Oslo'daki törende yaptığı konuşmada, "milyonlarca insanın ölümünün sadece küçük bir öfke nöbeti uzaklıkta olduğunu" belirtti.

ICAN lideri, "Bir seçeneğimiz var. Ya nükleer silahlar son bulacak ya da biz" dedi.

Fihn'in bu sözleriyle ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimle ilgili uyarı yaptığı düşünülüyor.

Nobel Barış Ödülü nükleer silah karşıtı kampanyaya verildi

Nobel Komitesi Başkanı da uyardı

Pyonyang'ın nükleer silah geliştirme programı nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim son dönemde derinleşmiş durumda.

Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen de Fihn'den önce yaptığı konuşmada benzer bir uyarıda bulundu ve "her nükleer devlette sorumsuz liderlerin iktidara gelme olasılığının bulunduğunu" söyledi.

Nobel Komitesi, ICAN'e ödülü, "nükleer silahların yol açabileceği insani felaketlere dikkat çekmek için yürüttüğü çalışmalar" nedeniyle vermişti.

- EPA

ICAN'in faaliyetleri

60'dan fazla ülkede 200'ün üzerinde organizasyonla birlikte çalışan bir çatı örgütü olan ICAN, nükleer silahların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasını öngören bir anlaşmanın derhal imzalanması için çalışmalar yürütüyor.

ICAN'in bugüne kadarki en büyük başarısı, Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yasaklanması anlaşmasını görüşmesini sağlamak oldu.

Birleşmiş Milletler 7 Temmuz'da 122'ye karşı 1 oyla 'Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı kabul etti.

Bu anlaşma, nükleer silahların geliştirilmesi, üretimi, stoklanması, satın alınması ve test edilmesinin yasaklanması kapsıyor.

ICAN anlaşmayı, "Büyük bir tehdit haline gelen kitle imha silahlarını kategorik olarak yasa dışı ilan eden tarihi bir anlaşma" olarak yorumlamıştı.