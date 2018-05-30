Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) “Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, Akkuyu ve Sinop dahil kurulacak nükleer tesislerin güvenliğini sağlamada, halk ve çevreyi radyasyondan korumada asıl sorumluluk tesisi kuran şirkette olacak. Söz konusu şirketler, mevcut ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasını sağlayacak, buna ilişkin gerekli önlemlerin alınması için idari, mali ve teknik yapılanmayı oluşturacak. Tesise verilen lisansın iptali, askıya alınması veya geçerlilik süresinin dolması, şirketlerin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.

DOZU TESPİT EDİLECEK

Şirketler, radyasyona maruz kalabilecek kişilerin sayısı ile ekonomik ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurmakla sorumlu olacak. Aynı zamanda işletme koşullarında ve kazalar sırasında halkın alabileceği dozu hızlı bir şekilde değerlendirmek için çevresel radyolojik izleme programı hazırlayacak. TAEK’nın uygunluğunu tespit edeceği program, nükleer tesisin işletmeye alınmasından yaklaşık 2 yıl önce uygulanmaya başlanacak.

SENARYOLAR TEST EDİLECEK

Acil durumlara hazırlık için kazaların radyolojik sonuçlarını tahmin eden “karar destek sistemi model ve yazılımları” bulunacak. Bu model ve yazılımlar, nükleer tesis işletmeye alınmadan önce, gerçekleşebilecek ve çevreye radyasyon salımına neden olabilecek kaza senaryoları için denenmiş olacak. Acil durum tatbikatlarıyla model ve yazılımların sonuçlarının kullanılabilirliği test edilecek.