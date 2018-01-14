Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya’da aralarında Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir de bulunduğu medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştu, özetle şunları söyledi:

ŞAHISLARIN ÖTESİNDE:

( Abdullah Gül aday olur mu?) Tanıdığım, bildiğim Abdullah Gül, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza karşı aday olarak ortaya çıkmaz. 2019 seçimleri, şahısların ötesinde önem arz eden bir seçim. Sadece ilk sefer Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçiliyor olması değil, bundan sonra sistemin nasıl oturacağının da şekilleneceği bir döneme giriyoruz. Bütün bu gerekçeleri değerlendireceğini ve Sayın Gül’ün Cumhurbaşkanı’mızın karşısına aday olarak çıkmayacağını düşünüyorum.

DOĞAL SEYRİNDE:

(Erdoğan’ın aday olmama ihtimali var mı?) Çok açıktır, Tayyip Erdoğan AK Parti’nin bugün temsil ettiği siyasi çizginin doğal lideridir. Ve çok tabii olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin en kuvvetli adayıdır. Ta ki “Ben aday olmak istemiyorum” derse, ki böyle bir şey olacağını da zannetmiyorum. Siyaset doğal seyrinde akar.

ÇANTADA KEKLİK DEĞİL:

(Erdoğan, Gül’ün adaylığı söz konusu olmasa bu kadar sert tepki gösterir miydi?) 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi güle oynaya, rahat, çantada keklik bir seçim değil. Nihayetinde 16 Nisan seçimlerinde yüzde 51.4 ile yüzde 48.6’lık bir denge oluştu. Bu hassasiyetten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, AK Parti’de konsolide etmeye çalıştığı tabana dönük bir mesaj verdiği kanaatindeyim.

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