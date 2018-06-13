Sultan 3. Ahmed’in Enderun mensupları için Topkapı Sarayı’nda yaptırdığı vakıf kütüphanesi, restorasyon sonrası törenle açıldı. Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Bakan Numan Kurtulmuş, mükemmel mekânda, mükemmel bir kütüphanenin açılışını yaptıklarını söyledi.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kütüphanenin mimari olarak son derece yüksek bir değeri olduğuna işaret eden Kurtulmuş, “Saray geleneği bakımından da ilme verilen önemin gösterilmesi bakımından fevkalade büyük bir değeri var. Vakfiyenin parçalarından birisi de hadis derslerinin sürekli olarak burada yapılması, okutulmasıdır” dedi. Topkapı Sarayı’nın bulunduğu mekânın, hiçbir milletin sahip olmadığı büyük bir medeniyet birikimine sahip olan dünyanın en değerli hazinesi olduğunu belirten Kurtulmuş, “Milleti daha güçlü kılma iradesinin devamının sağlanması durumunda, Topkapı Sarayı etrafındaki alanı bütünüyle bir kültür havzasına dönüştürmek gibi bir hayalimiz var. Böyle bir projeyi gerçekleştirme imkânımız olursa İstanbul’un zaten var olan ve özellikle bu tarihi kimliğiyle İstanbul’a mal olmuş olan değerini ileriye götürmemiz mümkün olur” ifadelerini kullandı.
Açılış törenine, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın yanı sıra tarihçiler, akademisyenler ve kültür camiasından isimler katıldı.
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