Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şair Cemal Safi'nin vefatı nedeniyle ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gönül insanını kaybettik. Şair Cemal Safi’ye Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum Cemal Safi ne güzel de söylemişti; 'Yakışmıyor cepheyi terk edişin, mert dayanır, namert kaçar sevdiğim. Fazla sürmez hatanı fark edişin, hüzün eken, hüsran biçer sevdiğim.' Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

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