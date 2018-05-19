Numancia - Osasuna maç önü

İspanya 2.Lig maçında Numancia ile Osasuna, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Numancia 61 puanla 6. sırada, Osasuna 60 puanla 8. sırada bulunuyor. Numancia, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Osasuna son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 382 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Numancia kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Osasuna sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Numancia son haftadaki Albacete müsabasında 2-0 kazandı.

Osasuna, Real Oviedo karşılaşmaında 0-5 kazandı.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Numancia, 30 gol attı ve 10 gol yedi.

Osasuna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Osasuna, 16 gol atarken 9 gol yedi.