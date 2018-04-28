Numancia - Real Oviedo maçı ne zaman?

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Numancia, 29 Nisan 2018 Pazar günü Real Oviedo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Numancia 58 puanla 6. sırada, Real Oviedo 56 puanla 7. sırada bulunuyor. Numancia, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Real Oviedo, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 444. İddaa'da Numancia kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Real Oviedo kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Numancia son hafta oynanan Mirandes maçında 0-2 yenildi.

Real Oviedo ise Elche karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Numancia, 27 gol attı ve 9 gol yedi.

Real Oviedo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Oviedo, 18 gol atarken 24 gol yedi.