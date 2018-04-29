Numancia - Real Oviedo maçı ne zaman?

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Numancia, 29 Nisan 2018 Pazar günü Real Oviedo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Numancia 58 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Real Oviedo 56 puanda ve 7. sırada. Numancia son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Real Oviedo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 444 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Numancia kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Real Oviedo sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Numancia son hafta oynanan Mirandes maçında 0-2 yenildi.

Real Oviedo ise Elche karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Numancia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Numancia, kendi sahasında 27 gol attı, 9 gol yedi.

Real Oviedo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Oviedo, 18 gol atarken 24 gol yedi.