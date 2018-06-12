Numancia - Valladolid düellosu

İspanya 2.Lig Yükselme Play Off Final heyecanı devam ediyor. Numancia, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Valladolid takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Numancia, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Valladolid, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 435 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Numancia kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Valladolid sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Numancia son haftadaki Cultural Leonesa müsabasında 2-1 kazandı.

Valladolid ise Osasuna maçında 2-0 kazandı.