Numancia - Valladolid maçı rakamları

Numancia ve Valladolid, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Numancia 61 puanla 4. sırada, Valladolid 55 puanla 9. sırada bulunuyor. Numancia son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Valladolid, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 322 kodlu maçı oynayanlar; Numancia galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Valladolid galibiyet oranı 3.20. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Numancia son hafta oynanan Mallorca maçında 3-1 kazandı.

Valladolid ise Getafe karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Numancia, evinde 14 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 9 gol yedi.

Valladolid ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Valladolid, 18 gol atarken 26 gol yedi.