Numancia - Zaragoza maçı ne zaman?

İspanya 2.Lig Yükselme Play Off Yarı Final maçında Numancia ile Zaragoza, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Numancia, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Zaragoza, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Numancia kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.70, Zaragoza sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Numancia son hafta oynanan Barcelona II maçında 2-2 berabere kaldı.

Zaragoza, La Hoya Lorca karşılaşmaında 3-1 kazandı.