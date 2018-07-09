Akıllı telefonlarımızda birçok işlemi kolayca yaparken aynı zamanda dilerseniz sizi rahatsız eden ya da arasa bile ulaşmasını istemediğiniz numaraları kolayca engelleyebilirsiniz.

ANDORİD TELEFONDA NUMARA ENGELLEME

Kişi listenizden, çağrı ya da herhangi bir numarayı engelleyebilirsiniz . Android telefonlarda adım adım numara engelleme aşağıdaki gibidir;

Telefonunuzdan Telefon uygulamasına dokunun,

Çağrı Geçmişi/Son Aramalar bölümünü açın,

Ekrandan istemediğiniz numaraya tıklayarak “Çağrı Ayrıntıları” bölümüne geçin,

“Numara Engelle” yazısı karşınıza gelecek tıkladığınız anda engelleme işlemi başarıyla gerçekleştirilir.

İPHONE’DA NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

İOS işletim sistemine sahip iPhone marka telefon kullanıyorsanız seçebileceğiniz iki tür engelleme var.

Birincisi sizi aramış birini engelleme;

- Telefonunuzdan “Son Aramalar”bölümüne dokunun,

- Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki bilgi (i) işaretine tıklayın

- Sayfanın en altında “Bu Arayanı Engelle” yazısına tıklayın ve o numarayı engelleyin

İkinci yöntem ise kişi listenizde bulunan yani telefonunuza kayıtlı bir numarayı engellemek için kullanılır. İzlemeniz gereken yol;

- Telefonunuzun kişi listesi sayfasını açın,

- Açılan sayfada engellemek istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine tıklayın,

- Sayfanın en altında ‘“Bu Arayanı Engelle” seçeceğine tıklayın ve engelleme işlemini tamamlayın…

ANDROİD NUMARA ENGELLEME

İOS NUMARA ENGELLEME

ya da

TURKTELEKOM ÇAĞRI ENGELLEME SERVİSİ HAKKINDA

Kullandığınız operatör üzerinden de kendi engelleme listenizi oluşturabilir hatta Turk Telekom müşterisiyseniz engellenen kişiye dinletilecek mesajı da seçebilirsiniz.“Çağrı Engelleme” servisi ile bir engellenen listesi oluşturarak, sizi aramasını istemediğiniz numaraları bu listeye ekleyerek servisi kullanabilirsiniz. Engelli listesine eklediğiniz numaralar, sizi aradıklarında “Aradığınız numara şu anda çağrı kabul etmemektedir ya da aradığınız numara şu anda telefonunu cevaplayamıyor” gibi sizin seçtiğiniz dört anonstan birini dinlerler.

TURKCELL NUMARA ENGELLEME HAKKINDA

Diğer operatörler gibi Turkcell’in de kendine özel numara engelleme servisi vardır. İnternet sayfasından ayrıntılı bilgiyi bulabileceğiniz “Numara Engelleme” servisi ile çağrı ve SMS engellemesi yapılabiliyor. Numarasını engellediğiniz kişi sizi aradığında: "Aradığınız numara şu anda çağrı kabul etmemektedir, daha sonra tekrar deneyebilirsiniz." anonsunu duyuyor.