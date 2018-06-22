Kullandığınız operatörden memnun olmayabilirsiniz ya da rakip firmaların kampanyaları da size daha uygun olabilir. Bu gibi durumlarda bazı detaylara dikkat ederek numaranızı başka operatöre taşıma özgürlüğüne sahipsiniz. Peki nedir bu detaylar? Numara taşıma işlemi yapılırken nelere dikkat edilmeli?
NUMARA TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Kullandıkları numarayı farklı bir operatöre taşıyan vatandaşlar yasal olarak en fazla 4 gün içerisinde istedikleri operatöre geçiş yapabiliyor. Burada tek dikkat edilmesi gereken mevcut operatöre verilmiş bir taahhüt olup olmadığıdır. Verilmiş taahhüte göre kullanıcıya borç çıkarılabilir. Herhangi bir taahhütünüz yoksa ya da cüzi bir rakam tutuyorsa numaranızı taşımak istediğiniz operatör şirketinin herhangi bir şubesine TC Nüfus cüzdanınız ve ödenmiş bir faturanız ile gitmelisiniz. Yanınızda faturanız yoksa kullandığınız operatöre göre farklılık gösteren mesajla fatura isteme yöntemini kullanabilirsiniz. Burada yeni kullanacağınız operatör için bir paket seçmeniz ve varsa taahhütleri kabul etmeniz istenir ve size yeni operatörün hattı verilir. Telefonunun taşınmadan önce size SMS ile bilgilendirilme yapılarak hangi gün ve saatte mevcut operatörünüz ile ilişiğinizin kesileceği bildirilir. Belirtilen saatte yeni aldığınız SIM kartı telefonunuza takıp hiçbir işlem yapmadan yeni operatörünüzü kullanmaya başlarsınız. Fatura hesaplamanız da eski ve yeni olan iki operatörünüz için de kullandığınız gün üzerinden yapılır.
E DEVLET’TEN NUMARA TAŞIMA SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Numara Taşıma Sorgulama Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) E Devlet Kapısı işbirliği ile numaranızı başka bir operatöre taşıdıktan sonra sorgulama yapabilmenizi sağlayan bir uygulamadır. Numara taşıma sorgulaması yapmak için aşağıdaki maddeleri adım adım izleyin.
- E Devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile E Devlet Kapısı’na giriş yapın,
- Arama çubuğuna numara taşıma sorgulama yazın ve gelen seçeceğe tıklayın,
- Açılan sayfada telefon numarası ve güvenlik resmini kutuya girdikten sonra sorgulama yapabilirsiniz. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/btk-numara-tasima)
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