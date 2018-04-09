Vefat eden söz yazarı Hamza Dekeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı Uzun Adam şarkısını seslendirdiği için kendisinin de sosyal medya üzerinden linç edildiğini belirten Ertürk, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımıza ‘Uzun Adam’ adlı eseri sunduk ama ülke olarak çok üzücü günlerden geçmiştik. O dönem sahte solcu kesimden çok tepkiler aldım. Onların gözünde Cumhurbaşkanımıza sempati duyuyorsan hemen onun adamı olmuş oluyorsun. Ben kimsenin adamı değilim. Ben Allah’ın kuluyum ama Cumhurbaşkanımıza sevgim ve saygım sonsuz. Ünlü bestekar Hamza Dekeli’nin hakkın rahmetine kavuşmadan önce tek dileği, Cumhurbaşkanımızın yanına birlikte gitmek ve bu eseri kendisine hediye etmekti. Ama ömrü vefa etmedi. Cumhurbaşkanımızın dinlediğini inşallah ümit ediyorum. Bir takım engellere uğradık ve çok fazla kitlelere ulaşamadık. Şarkının hak ettiği yere gelmemesi bir provokedir.”